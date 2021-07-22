Doodle Şampiyonası Ada Oyunları nedir, ödül var mı? Google'ın Doodle Şampiyonası Adası oyunu nasıl oynanır?

Google ana sayfasının eğlenceli yanlarından biri de "Doodlelar". Bunlar genellikle Google logosunun sanatsal versiyonlarıdır, ancak bazen tam gelişmiş oyunlardır. 2021'de gerçekleşecek 2020 Yaz Olimpiyatları için Google yeni bir Doodle'a imza attı.

Tipik olarak, bunlar minimum grafiklere sahip basit tek tıklamalı oyunlardır. Ancak Olimpiyatlar için Google, "Şampiyon Adası"nı başlattı. Bu, şimdiye kadar gördüğümüz en büyük Google Doodle oyunu. Champion Island isimli mini oyun ve keşfedilecek alan içeren bir RPG'dir.

