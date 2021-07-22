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Giriş Tarihi: 22.7.2021 12:27

Elazığ'da köpek dehşeti: Ebrar başından yaralandı

DHA
Elazığ'da köpek dehşeti: Ebrar başından yaralandı

Elazığ'da korkunç anlar yaşandı. Evlerinin yakınındaki inşaat şantiyesinde Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Ebrar Uğraş (5) yaralandı. Minik yavru, hastaneye kaldırıldı..

Uğraş ailesinin kızları Ebrar, 18 Temmuz günü evlerinin yakınındaki inşaatın şantiyesinde beslenen Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Ebrar Uğraş'ı başından ısıran köpek, çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ebrar Uğraş, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Küçük Ebrar'ın annesi Elif Uğraş, inşaat yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Şikayetçi olduk. Peşini bırakmayacağız. Köpeğin sahibinin bir ceza almasını istiyoruz. Çocuğumun kafasına 6-7 dikiş atıldı" dedi.

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Elazığ'da köpek dehşeti: Ebrar başından yaralandı
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