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Giriş Tarihi: 22.7.2021 15:59

'Eldiven'le dolandırdı, 5 yılla yargılanacak

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
'Eldiven'le dolandırdı, 5 yılla yargılanacak

İstanbul’da 6 bin adet eldiven satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 31 yaşındaki şüpheli Serdar D. hakkında iddianame hazırlandı. Suçlamaları kabul eden şüpheli için ‘dolandırıcılık’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Serdar D.'nin 5 Ağustos tarihinde Ebru Ü. İle iletişime geçerek elinde 6 bin adet eldiven olduğunu, satın almak isteyip istemediğini sorduğu belirtildi. Bunun üzerine Ebru Ü.' nün çalışanı olan Ercan K.'yı eldivenleri kontrol amacıyla şüphelinin iş yerine gönderdiği anlatıldı. Ercan K.'nın yaptığı kontrolden sonra onay vermesi üzerine Ebru Ü.' nün şüpheli Serdar D.'nin bildirdiği Yadigar A. adına açılan hesaba 349 lira 920 kuruş para gönderdiği aktarıldı. Ancak Serdar D.'nin eldivenleri göndermediği ve parayı iade etmeyerek dolandırıcılık suçunu işlediği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Serdar D.'nin ifadesinde Ebru Ü.' nün iddialarını doğrulayarak Yadigar A. 'nın iş yerinden arkadaşı olduğunu ve hesap numarasını kendisine verdiğini kabul ettiği belirtildi.

Şüpheli Serdar D. hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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'Eldiven'le dolandırdı, 5 yılla yargılanacak
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