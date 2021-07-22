Esenler'de şüpheli ölüm! Bir kadın evde ölü bulundu!

İstanbul Esenler'de bir daireden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde çalışma başlatan itfaiye ekipleri, camları kırarak girdiği evin içerisinde bir kadının cesedine ulaşırken, bir adam ise bilekleri kesik halde bulundu. Yaralı adam ise hastaneye kaldırılırken, polisin olaya ilişkin incelemesi ise sürüyor.
Sır perdesi olay Esenler ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 245'inci Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 4 kişilik bir ailenin yaşadığı evden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kapısı açılmayan daireye, camları kırarak giriş yaptı. Evdeki çalışmalar sırasında bir kadının cansız bedenine ulaşılırken, bir adam ise bilekleri kesilmiş halde bulundu. Esrarengiz olayın ardından yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.