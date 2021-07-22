Esenler'de şüpheli ölüm! Bir kadın evde ölü bulundu!

İstanbul Esenler'de bir daireden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde çalışma başlatan itfaiye ekipleri, camları kırarak girdiği evin içerisinde bir kadının cesedine ulaşırken, bir adam ise bilekleri kesik halde bulundu. Yaralı adam ise hastaneye kaldırılırken, polisin olaya ilişkin incelemesi ise sürüyor.