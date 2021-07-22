Eski damat dehşet saçtı: Kayınpeder öldü, 5 kişi yaralandı

Kocaeli
'nin Gebze İlçesi'nde Gümüşhaneliler Dernekleri Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Süleyman Olgun (55), ailevi nedenler yüzünden tartıştığı eski damadı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çıkan kavgada, Olgun ile birlikte yeni damadı İlhan Çiçek ve 4 kişi daha bıçaklandı. Yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken ağır yaralanan Olgun, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayı gerçekleştiren eski damat kaçarken polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.