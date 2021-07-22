Eski sevgili dehşeti

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'ta bir gece kulübünde eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş
eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından acımasızca darp edildi. Akbaş'ı sosyal medya paylaşımından takip edip bulan Ayta hakkında uzaklaştırma kararının olduğu öğrenildi. Ortaköy
'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Manken Gizem Akbaş bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti. O sırada fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Paylaşımları gören eski erkek arkadaşı da aynı mekana gitti.
Genç kadının masadan kalkıp lavaboya gittiğini gören eski sevgili Mücahit İsmail Ayta, bir anda Gizem Akbaş'ın yüzüne yumruk attı. Burnu kırılan Akbaş yere düşünce de durmayan saplantılı eski sevgili, yerde de tekmelerini sürdürdü. O anlar kulübün kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay anı görüntülerinde, eski sevgilinin genç mankenin karşısına çıkıp bir anda suratına yumruk attığı ve yere düşünce defalarca tekmeler savurduğu görülüyor. Daha sonra çevredekilerin gelmesiyle kavga sona eriyor.
'EN AĞIR CEZAYI ALSIN'
SABAH'a konuşan manken Gizem Akbaş, "Yaklaşık bir yıl önce beni aldattığı için ayrılma kararı aldım. Bunu bir türlü kabullenmedi. Sürekli şiddete başvurdu. 'Benden ayrılamazsın' diyordu. Şikâyetçi oldum, hakkında uzaklaştırma kararı çıkardım. Buna rağmen beni sosyal medya paylaşımlarımdan görüp olay günü bulunduğum mekana gelmiş. Yumrukladı. Yere düştüm, saçımdan tutup tekmeler savurmaya başladı. Acımasızca vurdu. Şikâyetçi oldum. İfadesi bile alınmadan Bodrum
'a tatile gitti" dedi.
"Yaptığının onun yanına kalmasını istemiyorum" diyen Gizem Akbaş, "Görüntüler ortada hiçbir sebep yokken karşıma çıkıp beni öldüresiye darp etti. En ağır şekilde cezalandırılsın, adalet yerini bulsun istiyorum" ifadelerini kullandı.