Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Genç kız balkondan düşüp hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 22.7.2021 12:11

Genç kız balkondan düşüp hayatını kaybetti

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Genç kız balkondan düşüp hayatını kaybetti

Bursa’da ağabeyinin kapıyı kilitlemesi nedeniyle alt katın balkonuna inmeye çalışan 15 yaşındaki Dilek Yıldız ipin kopması sonucu ağır yaralanmıştı. Bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören genç kız hayatını kaybetti.

Yıldırım ilçesi Şükraniye mahallesinde bir aile apartmanında yaşayan Dilek Yıldız, ağabeyinin kapıyı kilitlemesi üzerine evin balkonundan bir alt balkona iple inmek istedi. O sırada ipin kopması sonucu 3'ncü kattan beton zemine düşen Yıldız, ağır yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Dilek Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Genç kız, düzenlenen cenaze töreni sonrası Hasköy mezarlığında toprağa verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Genç kız balkondan düşüp hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA