Genç kız balkondan düşüp hayatını kaybetti

Yıldırım ilçesi Şükraniye mahallesinde bir aile apartmanında yaşayan Dilek Yıldız, ağabeyinin kapıyı kilitlemesi üzerine evin balkonundan bir alt balkona iple inmek istedi. O sırada ipin kopması sonucu 3'ncü kattan beton zemine düşen Yıldız, ağır yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Dilek Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Genç kız, düzenlenen cenaze töreni sonrası Hasköy mezarlığında toprağa verildi.