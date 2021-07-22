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Giriş Tarihi: 22.7.2021

Güzellik uzmanı kadın, tartıştığı sevgilisini öldürdü

Güzellik uzmanı kadın, tartıştığı sevgilisini öldürdü
Kütahya'da güzellik ve cilt bakım uzmanı 28 yaşındaki Tuğba Bahar Türkel, tartıştığı sevgilisi Halil Bayram'ı (38) 19 gün önce göğsünden bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Hastanede tedavi gören Bayram, dün hayatını kaybetti. Olay sonrası tutuklanan Tuğba Bahar Türkel'in ifadesinde, "Tartıştık ve ayrılma kararı aldım. Ancak barışmak istiyordu. Beni darp etmeye başladı. Alkollüydü. Kendimi savundum, yoksa Halil beni öldürecekti. Çok üzgünüm asla öldürme gibi bir niyetim yoktu. Bıçağı korkutma amacıyla rastgele salladım" dediği öğrenildi.
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Güzellik uzmanı kadın, tartıştığı sevgilisini öldürdü
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