Halfeti'de bayram yoğunluğu

Normalleşme sürecine girilmesinin ardından Şanlıurfa turizminde hareketlilik başladı. Yerli ve yabancı turistler Saklı cennet Halfeti'ye akın etti.

HALFETİ'DE BAYRAM YOĞUNLUĞU

Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme adımının atılmasıyla birlikte turizmde hareketlilik başladı. Yerli ve yabancı turistler, Halfeti'ye akın etti.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle Türkiye'nin bir çok ilinden gelen vatandaşlar Güneydoğunun Bodrumu olarak bilinen Şanlıurfa il sınırları arasında bulunan koyda gönüllerince gezen yerli turistler tekne turlarıyla vatandaşlar eğlenip coştular.

Halfeti İlçesi'nin önemli bölümü Birecik Barajı'nın yapımıyla birlikte 2000 yılında su altında kaldı. Çoğunluğu çiftli olan ilçe sakinlerinin evleri sular altında kalanları 15 kilometre uzaklıkta kurulan yeni yerleşim merkezine taşındı. "Sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, bayram tatili nedeniyle çok sayıda yerli ve yabancı turistin akınını uğruyor.Taş evlerin ve camilerin su altında kaldığı ilçe, aradan geçen süre içinde doğal güzellikleri ile turistlerin ilgi odağı olmaya başladı. Doğal güzelliği, Fırat Nehri'nin altında kalan evleriyle kamuoyunda "Saklı cennet" ve "Kayıp kent" olarak anılmaya başlanan Halfeti'de, turistlerin yoğun ilgisinin ardından tekne turları başlatıldı, jet ski ve Doğa ATV turları ile ilgi odağı, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler, yaklaşık bir saat süren tekne turu ile su altında kalan camiler, evler, yeşil alanlar, Savaşan Köyü ve İncil'in bir nüshasının çoğaltıldığı yer olarak bilinen Rumkale'yi ziyaret ediyor. Bir kısmı su altında kalan kıyıdaki Ulu Cami'yi de gezen ziyaretçiler, tahta asma köprüden yürümenin keyfini çıkartıyor. Duba üzerine kurulu lokantaların hizmet verdiği ilçeyi ziyaret edenler, en çok tekne turuyla Fırat Nehrinde gezmenin mutluluğunu yaşıyor.

Doğal manzarasıyla adeta Bodrum, Alanya, Çeşme'ye taş çıkaran Halfeti'de tekne turlarıyla birlikte buz gibi suda jet ski keyfini tadını çıkartıyor.