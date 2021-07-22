İnanılmaz dolandırıcılık yöntemi: Başına gelmeyen kalmadı

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre arsa payı satışları ve sahte evraklar kullanılarak Uçarlar Yapı'ya ait projeden daireler satılmaya başladı. Durumu fark eden şirket sahibi projeden daire alan vatandaşlara ulaşarak durumu anlattı hem de şirketinin web sitesinden satışların sahte ve usulsüz olduğuna dair duyuru yaptı. Avukatları tarafından yapılan tespitlerde bazıları birden fazla kişiye olmak üzere 300'e yakın satışın yapıldığı belirlendi. Projenin sahibi Metin Uçar bunun üzerine eski ortakları M.Ö, N.A ve onlarla bağlantılı olduğunu iddia ettiği 27 kişi hakkında savcılığa başvurdu. İnşaat alanına girmesinin silahlı şahıslar tarafından engellendiğini söyleyen Uçar 'silahlı suç örgütü' tarafından projesinden daire ve dükkanlarının satıldığı suçlamasıyla şikayetçi oldu.