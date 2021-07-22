İnanılmaz dolandırıcılık yöntemi: Başına gelmeyen kalmadı

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre arsa payı satışları ve sahte evraklar kullanılarak Uçarlar Yapı'ya ait projeden daireler satılmaya başladı. Durumu fark eden şirket sahibi projeden daire alan vatandaşlara ulaşarak durumu anlattı hem de şirketinin web sitesinden satışların sahte ve usulsüz olduğuna dair duyuru yaptı. Avukatları tarafından yapılan tespitlerde bazıları birden fazla kişiye olmak üzere 300'e yakın satışın yapıldığı belirlendi. Projenin sahibi Metin Uçar bunun üzerine eski ortakları M.Ö, N.A ve onlarla bağlantılı olduğunu iddia ettiği 27 kişi hakkında savcılığa başvurdu. İnşaat alanına girmesinin silahlı şahıslar tarafından engellendiğini söyleyen Uçar 'silahlı suç örgütü' tarafından projesinden daire ve dükkanlarının satıldığı suçlamasıyla şikayetçi oldu.
"MİLYONLUK VURGUN"
Soruşturma dosyasına giren şikâyet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "Tapu kayıtları incelediğinde şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek örgütlü şekilde sahte satış sözleşmeleri düzenleyip 220 civarında vatandaşı menfaat elde etmek amacıyla dolandırarak milyonlarca lira haksız kazanç elde ettikleri görülecektir. 46 milyon lira harcayarak yüzde 95 oranında tamamladığımız 245 bağımsız bölümden oluşan 'Fly Butik Rezidance' adlı projemizde başımıza gelmeyen kaldı. Şirketimizin antetli kağıtları, kaşesi, imzası taklit edilerek satış yetkisi olmayan silahlı çete tarafından minimal arsa payı tapusu verilerek yaklaşık 300 adet daire sahte satış sözleşmeleri yapılmak suretiyle çoğunluğu yabancı uyruklu olan müşterilere satılmıştır."
"BEKÇİ GÖRÜNTÜLÜ MAFYA"
"Hukuksuz ve mafyavari oldukları bulundukları çevreden de bilinen bazı tipleri inşaatın çevresinde bekçi gibi kullanarak bunların korkutucu gücünden istifade ederek şahsımın ve uçarlar yapı şirket çalışanlarının inşaat alana girişinin engellenmesi girişimleri kurulan suç örgütünün silahlı örgüt vasfına taşıdığı görülmektedir"
"50 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ"
"Bu sahte satışlardan yaklaşık 50 milyon lira haksız kazanç sağlanmak suretiyle şirketimiz ve hiç tanımadığımız insanlar dolandırılmıştır. Sahte satışlar inşaatımıza çöreklenen ve şirket personelimizin ve bizim inşaata girişimize engel olan silahlı çete tarafından yapılmaya devam etmektedir. Resmi bütün başvurularımızı yaptık, inşaatımıza tabiri caizse çöken silahlı çetenin inşaatımızdan uzaklaşmasını istiyoruz"