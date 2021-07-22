İrlandalı öğretmen çareyi Türkiye’de buldu

İrlanda
'da yaşayan öğretmen Kevin McIvor (36) tedavisi için Türkiye'yi tercih eden hastalardan. Skolyoz hastası Kevin McIvor, sırtındaki 60 derecelik eğrilik nedeniyle hareket sıkıntısı yaşıyordu. Uzun süre ameliyatı için araştırmalar yapan McIvor, tavsiye üzerine Türkiye'ye geldi. Daha önce birçok başarılı operasyona imza atan Acıbadem Maslak Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay ile görüşen İrlandalı hasta, ameliyatını İstanbul
'da olmaya karar verdi. Günü geldiğinde ameliyat masasına yatan genç öğretmenin sırtındaki eğrilik operasyonla tamamen giderildi. Alanay, "Son yıllarda çok ciddi sırt ağrılarının olması ve yine bir düşme sonrası bir hafta civarında yatmak zorunda kalması bacaklarında hissizlik olması nedeniyle bize başvurdu. Öncelikle beyin sapıyla ilgili orada sıkışmanın genişletilmesi ameliyatını önerdik, bu ameliyat uygulandıktan sonra da eğrilik düzeltildi" dedi. McIvor ise "Paskalya zamanında muayene olmak için Türkiye'ye gelmiştim. Ve bana o zaman, birkaç ay öncesinde, Türkiye'ye büyük bir beyin ameliyatı için gideceğimi söyleseler, bunu dikkate bile almazdım. Türkiye'yi seçmemdeki ana neden, benim gibi hasta olanlar doktorumun gerçekten 1. sınıf olduğunu söyledi. Çok ama çok mutluyum" diye konuştu.