İstanbul'da CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne tepki: 'Zulüm' diyerek isyan ettiler!

"DENİZDEN, MARTIDAN BİR FARKIMIZ YOK"



Ersöz, "Madem ki böyle bir sorun var çözülmesi gerekiyor. Başkanımızın bizden bir talebi var, toplasın bizi denizle ilgiliyse denizcilerle çözsün bunu. 50 yıldır biz burada bir düzen tutturmuşuz gidiyor. Tekneler hayati tehlike yaratıyor diyorlar. Bakın ben 50 yıldır burdayım, 15 tane insan hayatı kurtardım. Teknelerimiz araba değil ki, yanyana sıfır park etmiş halde değiller. Hepsinin birbirine çarpmaması için aralarında belli bir mesafe var ve kimsenin yüzmesine engel teşkil etmiyor. 'İplerin diğer tarafına alın ya da bağlı olduğunuz limanlara gidin' dendi. Bağlı olduğumuz liman başkanlarıyla görüştük. Liman başkanlarımız, 'Bağlamakla yükümlüyüm, sizi barındırmak yükümlülüğüm yok, zaten yerim yok, sakın ha gelmeyin' dediler. Topu topu zaten bu tekneler burada yazın üç ay duruyor ve tekne dediğimiz taşıt, bir geminin filikasından ibaret. Yani kıyıya yanaşmasında herhangi bir sakınca yok. Bir yatınız varsa, böyle bir filika bulundurmak zorundasınız, kıyıya yanaşmak için. Ben şimdi teknemi oraya bağlıyayım da bir de o tekneme gitmek için filika mı alayım. Yani anlamsız şeyler, bilinçsizce yapılmış işlemler. Belediyemizin bayram üstü böyle bir zulüm yapmasını tekneci arkadaşlar birlikte yadırgıyorum. Bizim teknelerimiz denizin süsü, güzelliği. Buraya gelen bir insan önce teknemi arkasına fon yapıp çekiyor. Bizim denizden, martıdan bir farkımız yok. Lütfen bizi taciz etmeyin, rencide etmeyin" diye konuştu.