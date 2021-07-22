İstanbul’da tecavüz dehşeti: 46’lık sapık, liseli genç kızı gizli kamerayla kayda aldı!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Liseye yeni başlayan kız çocuğu 46 yaşındaki bir saldırgan tarafından cinsel istismara maruz kaldı. Olay Arnavutköy'de geçtiğimiz yıllarda meydana geldi. 19 yaşındaki B.O., 46 yaşındaki Vedat O., tarafından liseye ilk başladığı yıllardan itibaren çeşitli cinsel tacizlere maruz kalıyordu. Kız çocuğu her fırsatta tacize uğramasına rağmen korktuğu için bu durumu kimseye açamadı.

TECAVÜZ EDİP TEHDİTLER SAVURDU

İstismarcı Vedat O., kız çocuğuna karşı eylemlerini artırıp üzerine birde, 'Sakın annene söyleme, söylersen onu da öldürürüm seni de öldürürüm. Dediklerimi yapmak zorundasın' diye konuşarak tehditler savuruyordu. Aylarca süren istismar sonrası yaşadıklarına dayanamayan B.O., başından geçenleri yengesine anlatmaya karar verdi.

GİZLİ KAMERA İSTİSMARI ORTAYA ÇIKARDI

Küçük kızın tecavüze maruz kaldığını öğrenen yenge yaşadığı şokun ardından durumu ağabeyine anlattı. Yaşanılan skandalla ilgili ne yapılması gerektiği konusunda avukattan bilgi alan aile istismarcıyı şikâyet etmeden önce yaptığı eylemleri gizli kamerayla kayda almaya karar verdi. Gizli kameraya yansıyan görüntülerde, Vedat O., B.O.'ya yaklaşarak öpmeye başlıyor. Video kaydının devamında istismarın boyutunu artıran Vedat O., kız çocuğunun engellemesiyle eylemine son verip kamera açısından uzaklaşıyor.

'BENDEN İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞIYOR'

Aldıkları kayıtla birlikte emniyete başvuran mağdur kız çocuğu uzun bir süredir istismara maruz kaldığını beyan ederek şikâyetçi oldu. Şikâyetin ardından gözaltına alınana Vedat O., götürüldüğü karakolda kendisine iftira atıldığını, mağdurun erkeklere attığı çıplak fotoğraflarını gördüğünü bu nedenle tartışma çıktığını ve kin beslediğini söyledi. Kamera görüntülerini inceleyen emniyet güçleri savcılığın talimatıyla şüpheliyi ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine götürdü.

TUTUKLANDI

Çıkarıldığı hâkimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumuna sevk edilen mağdur kız çocuğunda yapılan muayene sonrasında herhangi bir lezyona rastlanmadığı, son cinsel saldırı eyleminin 6 ay öncesinde olduğu ve iz kalmayacağı yönünde rapor oluşturuldu. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda istismarcı baba hakkında 'Çocuğun Cinsel Nitelikli İstismarı' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından iddianame düzenledi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Vedat O., mağdur kız çocuğuyla çıkan tartışma sonrasında üzüldüğünü barışmak için B.O.'nun yanına gittiğini barışmak için yanağından öpeceği sırada dudağından öptüğünü ardından nefsine yenilerek bir takım eylemler gerçekleştirdiğini anlattı.

30 YIL HAPSE MAHKÛM EDİLDİ

Mahkeme yapılan yargılama sonunda sanık Vedat O.'nun mağdur çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismar eylemini gerçekleştirdiği, suçun işleniş şekli dikkate alındığında cezanın az olamayacağını ifade ederek toplamda 30 yıl hapse mahkûm edilmesine karar verdi.