İstanbul’da vahşet: Annesini boğazından bıçakladı! Polise saldırdı

Olay İstanbul Ümraniye'de meydana geldi. İddialara göre; 30 yaşındaki Ercan D., önceki gece saat 22.27 sıralarında annesi Gülten D.'yi bıçakla boğazından yaraladı ve kaçtı. İstanbul Polisi; kaçan ve yolda bıçakla insanlara saldırarak araçların camlarını kırdığı ve lastiklerini de patlattığı iddia edilen saldırganın peşine düştü.
Annesini boğazından bıçaklayıp polise saldırdı! Polis, ayaklarından vurarak yakaladı | Video
İstanbul Polisi tarafından bulunan saldırgan polislere de bıçakla saldırdı. Bir polisin boğazını da kesmeye çalışan saldırgan iki bacağından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
ANNESİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU
Şüphelinin üzerinde 6 adet bıçak bulundu. Şüphelinin ailesi birlikte ikamet ettiği Armağan Evler Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerindeki adreste annesi ve abisi ile "Aile İçi" sıkıntı yaşadıkları ve bu esnada annesi Gülten D.'yi boğazından bıçak ile hafif yaraladığı tespit edildi. Şüphelinin, ağabeyinin aracına da zarar verdiği iddia edildi. Yaralı Gülten D. de saldırgan oğlundan şikayetçi oldu. İddialara göre üç kişinin şikayetçi olduğu saldırganın "Kasten Yaralama" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçlarından ötürü 13 kaydının bulunduğu bilgisine ulaşıldı.