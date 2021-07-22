İstanbul’da vahşet: Annesini boğazından bıçakladı! Polise saldırdı



ANNESİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU



Şüphelinin üzerinde 6 adet bıçak bulundu. Şüphelinin ailesi birlikte ikamet ettiği Armağan Evler Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerindeki adreste annesi ve abisi ile "Aile İçi" sıkıntı yaşadıkları ve bu esnada annesi Gülten D.'yi boğazından bıçak ile hafif yaraladığı tespit edildi. Şüphelinin, ağabeyinin aracına da zarar verdiği iddia edildi. Yaralı Gülten D. de saldırgan oğlundan şikayetçi oldu. İddialara göre üç kişinin şikayetçi olduğu saldırganın "Kasten Yaralama" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçlarından ötürü 13 kaydının bulunduğu bilgisine ulaşıldı.