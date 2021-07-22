İşte plaj farelerı

İstanbul Silivri
'de, Mimar Sinan mahallesindeki bir plajı mesken tutan iki hırsız, kamufle olmak için havlularla dolaştıkları plajlarda denize giren vatandaşların çantalarını hedef aldı. Son olarak A.B. adlı kadının içerisinde bin dolar
lık kol saati ve 120 lira nakit parasının bulunduğu çantayı alan N.T. ve E.T. adlı hırsızlar, Esenler'de yakalandı. Benzer suçlardan çok sayıda suç kayıtları bulunduğu ileri sürülen ve çok sayıda kişiyi aynı yöntemle mağdur ettikleri iddia edilen şüpheliler, "açıktan hırsızlık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.