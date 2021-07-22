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Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de son 1 saatte 47 deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Giriş Tarihi: 22.7.2021 12:01 Son Güncelleme: 22.7.2021 12:02

İzmir'de son 1 saatte 47 deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

İzmir'de son 1 saatte 47 deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan son verilere göre, Ege Denizi'nde yoğun bir sismik hareketlilik yaşanıyor. Son 1 saatte 47 deprem meydana gelirken, en büyüğü 4.2 olarak ölçüldü. Meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar kısa süreli korku yaşadı. AFAD, Midilli Açıkları ve İzmir Karaburun depremleri sonrası, yaşanan sismik hareketliliğe ilişkin bir açıklama paylaştı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Ege Denizi'nde son 24 saatte peş peşe depremler meydana geliyor. İzmir Karaburun'da sabaha karşı meydana gelen 4.2'lik deprem ile birlikte son 1 haftada 122 sarsıntı yaşandı. AFAD, Ege Denizi Karaburun-Midilli açıkları depremleri hakkında bir açıklama paylaşarak kamuoyunu bilgilendirdi. İşte, AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne ait son depremler listeleri...

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan deprem gözlemleri sonucunda Midilli fayı üzerinde en büyüğü 4,2 olan, son 1 ayda 284 adet,son 1 haftada 122 adet,son 1 saatte 47 adet deprem meydana gelmiştir.

Bölgedeki deprem aktivitesi 7/24 gözlenmektedir."

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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İzmir'de son 1 saatte 47 deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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