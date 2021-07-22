İzmir'de son 1 saatte 47 deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Ege Denizi'nde son 24 saatte peş peşe depremler meydana geliyor. İzmir Karaburun'da sabaha karşı meydana gelen 4.2'lik deprem ile birlikte son 1 haftada 122 sarsıntı yaşandı. AFAD, Ege Denizi Karaburun-Midilli açıkları depremleri hakkında bir açıklama paylaşarak kamuoyunu bilgilendirdi. İşte, AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne ait son depremler listeleri...

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan deprem gözlemleri sonucunda Midilli fayı üzerinde en büyüğü 4,2 olan, son 1 ayda 284 adet,son 1 haftada 122 adet,son 1 saatte 47 adet deprem meydana gelmiştir.

Bölgedeki deprem aktivitesi 7/24 gözlenmektedir."