Jandarma Genel Komutanlığı öğrenci alımı başvuru şartları neler? 2021 JGK JAMYO ve JSGA 912 öğrenci alımı yapacak!

Jandarma alımı için yeni duyuru yayımlandı! Jandarma Genel Komutanlığı'nda istihdam etmek üzere öğrenci alımı yapılacak. Söz konusu ilanın yayınlanmasıyla birlikte Jandarma personel alımı başvuru şartları araştırılmaya başlandı. JGK'ya toplamda 912 öğrenci alımı gerçekleştirecek. Bunlardan 712'si Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda 200'ü ise Sahil Güvenlik Akademisi'nde istihdam edilecek.

JAMYO VE JSGA BAŞVURULARI NE ZAMAN

Öğrenci alımı başvuruları 12 Temmuz'da başlayacak ve 8 Ağustos'ta tamamlanacak. Başvurular "vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden yapılacak.

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JGK SUBAY, ASTSUBAY ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvurularda adaylardan istenen genel şartlar şu şekilde;

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Lise veya lise dengi meslek okullarından mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuruların yapıldığı Personel Temin Sistemi'ne (PTS) yüklemek,

ç. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla (01 Ocak 2021) yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 2000 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.) (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

e. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin, öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak,

ğ. Milli Savunma Üniversitesinin 2021 yılı öğrenci temini kapsamında, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre alınmış olan 'Askeri Öğrenci Olur' raporları, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuruda da geçerli sayılacaktır.

h. Yapılacak fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre vücudun herhangi bir yerinde dövme, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.),

ı. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Genel Ahlaka Karşı Suçlar" başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

j. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

k. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

l. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

m. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik

Eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

n. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

o. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

ö. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

p. Tablo-1'de yer alan Yaş-Boy-Kilo-VKİ sınırları içerisinde yer almak (Tablo-1'in açıklama bölümünün adaylar tarafından okunması önem arz etmektedir). (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.) 19 yaş ve üzeri adaylar hakkında tablonun ilk iki satırı uygulanmaz (19 yaş altı adaylar için boy alt sınırı 162 santimetre, üst sınırı ise 190 santimetredir. 19 yaş ve üzerindeki adaylar için ise boy alt sınırı 164 santimetredir.)

r. TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ndeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların okulla ilişikleri kesilecektir.

s. Başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi işlemleri iptal edilecek, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilecektir.

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