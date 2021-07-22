Jandarma kimsesizlerin kimsesi oldu

Kurban Bayramı dolayısıyla "Jandarma, kimsesizlerin kimsesidir" sloganıyla yola çıkan ekipler, kent genelinde köy ve kasabalarda evlerinde tek başına yaşayan kimsesi olmayan 80 yaş ve üstü vatandaşlar ile şehit ve gazi ailelerini kapı kapı dolaşıp ziyaret ederek her birinin bayramlarını kutladı.

Jandarma ekipleri, yanlarında getirmiş oldukları bayram paketini de ziyaret ettikleri yaşlılara vererek, jandarmanın vatandaşların 7 gün 24 saat emrinde ve yanında olduklarını belirtti.

Uygulamadan oldukça memnun kalan vatandaşlar ise dua ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Ziyaretlerin bayram ve özel günlerin dışındaki zamanlarda da uygulanmaya devam edeceği belirtildi.