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Giriş Tarihi: 22.7.2021

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Eker (20), bayram tatili için annesiyle birlikte Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti. Onur ve dedesi, önceki gün öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada koyun dağlık alana kaçtı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Zühtü Erdoğan, geri dönüp kamyonetini alarak koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan giderken, Onur ise dağlık alanda kayboldu. Yaklaşık 100 kişilik arama- kurtarma ekibinin yaptığı çalışmalara rağmen Onur'un izine rastlanmadı.
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Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu
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