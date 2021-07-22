Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kader’in böylesi
Giriş Tarihi: 22.7.2021

Kader’in böylesi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kader’in böylesi
Balıkesir'de önceki gün eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen 46 yaşındaki Kader Kırık'ın, bir yıl önce evlendiği ikinci eşinden boşanmak istediği için öldürüldüğü ortaya çıktı. Bandırma ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Kader, bir yıl önce kendisi gibi eşinden boşanmış 2 çocuk babası Cüneyt Kırık ile evlendi. Ancak Kader'in mutluluğu kısa sürdü, kıskançlık nedeniyle eşiyle sık sık tartışmaya başladı. Talihsiz kadın boşanma kararı alıp evi terk etti. Cüneyt Kırık, arife günü gece saatlerinde eşinin yaşadığı eve gidip barışma teklifinde bulundu. Ancak Kader boşanmak istediğini söyledi. Öfkeli adam, tartıştığı kadını önce dövdü sonra boğazını keserek öldürdü. Polisi arayıp eşini öldürdüğünü söyleyen Cüneyt Kırık, gözaltına alındı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kader’in böylesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA