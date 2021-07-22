Kader’in böylesi

Balıkesir
'de önceki gün eşi tarafından
boğazı kesilerek
öldürülen 46 yaşındaki
Kader Kırık'ın,
bir yıl önce evlendiği
ikinci eşinden boşanmak
istediği için öldürüldüğü
ortaya çıktı. Bandırma
ilçesinde
yaşayan 2 çocuk annesi
Kader, bir yıl önce kendisi
gibi eşinden boşanmış
2 çocuk babası
Cüneyt Kırık ile evlendi.
Ancak Kader'in
mutluluğu kısa sürdü,
kıskançlık nedeniyle
eşiyle sık sık tartışmaya
başladı. Talihsiz kadın
boşanma kararı alıp evi
terk etti. Cüneyt Kırık,
arife günü gece saatlerinde
eşinin yaşadığı
eve gidip barışma
teklifinde
bulundu. Ancak Kader
boşanmak istediğini
söyledi. Öfkeli
adam, tartıştığı
kadını önce dövdü
sonra boğazını
keserek öldürdü.
Polisi arayıp eşini
öldürdüğünü söyleyen
Cüneyt Kırık,
gözaltına alındı.