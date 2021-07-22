Kız kardeşler otobüste sözlü tacize uğramıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

O ANLARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETTİ

Bu sırada Şeyma Pak, yaşananları cep telefonu kamerasıyla çekti. Adem A. ve Aydın A., durakta inmek isterken Şeyma Pak'ın elinden telefonu almak için kardeşlere saldırdı. Bunun üzerine otobüs şoförü ile diğer yolcular şüphelilere müdahale etti ve arbede yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. Adem A. ve Aydın A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.