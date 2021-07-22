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Giriş Tarihi: 22.7.2021 16:23 Son Güncelleme: 22.7.2021 16:42

Kocaeli'nde acı bekleyiş: Genç adam dalgalara kapıldı!

DHA
Kocaeli'nde acı bekleyiş: Genç adam dalgalara kapıldı!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde acı bir olay yaşandı. Serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan Özcan Demir (22) kayboldu. Demir için arama çalışması başlatıldı.

Olay sabah saatlerinde Bağırganlı sahilinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren Özcan Demir, bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi'ne bağlı cankurtaranlar arama başlattı. Bu sırada sahil şeridi üzerinde bulunan vatandaşlar meraklı gözlerle arama çalışmalarını izledi. Özcan Demir'i arama çalışmaları devam ediyor.

KAYMAKAMLIK TARAFINDAN DENİZE GİRİŞ YASAKLANDI

Kandıra Kaymakamlığı tarafından, ilçe genelinde bulunan tüm plajlarda olumsuz hava koşulları ve dalgalar nedeniyle denize girişler tamamen yasaklandı.

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Kocaeli'nde acı bekleyiş: Genç adam dalgalara kapıldı!
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