Kocaeli'nde acı bekleyiş: Genç adam dalgalara kapıldı!

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi'ne bağlı cankurtaranlar arama başlattı. Bu sırada sahil şeridi üzerinde bulunan vatandaşlar meraklı gözlerle arama çalışmalarını izledi. Özcan Demir'i arama çalışmaları devam ediyor.