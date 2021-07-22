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Giriş Tarihi: 22.7.2021 13:49 Son Güncelleme: 22.7.2021 13:55

Konya’da tutmayan provokasyonda flaş gelişme: 30’a yakın gözaltı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya’da tutmayan provokasyonda flaş gelişme: 30’a yakın gözaltı

Konya’da mera kavgası nedeniyle Hakim Dal’ın (43) silahla vurularak hayatını kaybettiği olayı bazı PKK’ya yakın kişi ve haber sitelerinin ‘Kürt aileye ırkçı saldırı’ adı altında yaptıkları provokasyonlar tutmadı. Dal ailesinin sürekli olarak hayvanlarını köylülerin meralarına saldığı bu nedenle köylülerin 2012 yılında ve bir ay önce Dal ailesinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Olayla ilgili ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 4 adet pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirilirken, olaya karıştığı saptanan 30’a yakın kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Konya'nın Meram ilçesi Çarıklar Mahallesinde 2 gün önce; Dal ailesinin koyunlarının köylülere ait meralara girmesi nedeniyle iki grup arasında kavga çıkmış, çıkan kavgada Hakim Dal vurularak hayatını kaybederken, Hamdi Dal ve Mustafa Dal ile köylülerden 4 kişi aldıkları darbeler sonucu yaralanmıştı.

PKK PROVOKASYONU TUTMADI

Hakim Dal'ın hayatını kaybetmesi üzerine PKK'ya yakın kişi ve kişiler 'Kürt aileye ırkçı saldırı' adı altında haberler yaparak provokasyon yapmaya çalıştı. Ancak olayın sadece hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavga sonucu gerçekleştiği ortaya çıktı.

30'A YAKIN GÖZALTI VAR

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen köylüler tarafından 30'a yakın kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 4 adet tüfek ele geçirildi. Dal ailesi tarafından kullanıldığı tespit edilen bir adet tabanca da eye geçirildi. Köylülerin 2012 yılında ve geçtiğimiz ay Dal ailesinin koyunlarının tarlalarına girdiği gerekçesiyle jandarmaya şikayette bulunduğu öğrenildi.

FETÖ-PKK EL ELE

FETÖ'nü yurtdışı kaynaklı internet sitesi Kronos da olayı 'Kürt aileye ırkçı saldırı' başlığıyla paylaştı.

AVUKATTAN IRKÇI SALDIRI PAYLAŞIMI

Dal ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da ırkçı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hakim Dal evli ve 5 çocuk babasıydı. Irkçılığa karşı duyarlı herkesin amedli aileye (kendimize) sahip çıkmak adına cenazeye katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karabulut'un daha önce kapatılan BDP'den Cihanbeyli Belediye Başkan aday adayı olduğu öğrenildi.

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Konya’da tutmayan provokasyonda flaş gelişme: 30’a yakın gözaltı
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