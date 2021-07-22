Köpeğini gezdirirken öldürüldü: Köpeği başından ayrılmadı

Şahinbey ilçesinin Üniversite Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda akşam saatlerinde köpeğini gezdirmeye çıkaran Hakan Durmaz (35) Gaziantep Üniversite'nin ana giriş kapısına geldiği esnada yanında duran bir araç içinden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kafasına kurşun isabet eden Durmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Durmaz'a saldıran kimliği belirsiz kişiler araçla olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Olayın ardından yol bir süre trafiğe kapatılırken polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Durmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Durmaz'ın köpeği ise polis ekiplerinin incelemesi boyunca sahibinin başından ayrılmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması esnasında sürekli sahibini seyreden köpek Gaziantep Hayvan Bahçesi ekipleri tarafından hayvan barınağına götürüldü.