Kurban kesmek için son hazırlıklarını tamamlayan milyonlarca vatandaş, bu ibadetle ilgili bilgi eksikliklerini gidermek için Diyanet'in konuyla ilgili açıklamalarını inceliyor. Kurban kesilirken hangi dualar okunur, ne denir gibi sorular vatandaşların gündeminde yer alırken kurban duası nasıl okunur sorusu da araştırılıyor. Allah rızası için çabaladığımız bu mübarek bayramla ilgili merak edilenler Diyanet tarafından yanıtlanıyor. İşte bu kutsal ibadeti yerine getirirken yani kurban keserken okunacak dualar, sureler ve tekbirler!

KURBAN KESERKEN HANGİ DUALAR OKUNUR?

Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine eziyet edilmeden yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak kurban sahibi veya vekili tarafından aşağıdaki şu ayetler okunur:

(el-En'âm, 79)

Okunuşu: "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn."

Anlamı: "Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim."

(el-En'âm, 162)

Okunuşu: "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn."

Anlamı: "Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir."

Bu ayetlerden sonra,

Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirillir ve Bismillahi Allahü Ekber denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Hayvana zulmetmeden damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.