Kurbanlıklar için son pazarlık

Bayramın ikinci günü kurban
pazarlarında elde kalan son hayvanlarını da satmak isteyenler ortalama yüzde 10 indirime gitti. Kurbanlık alımını bayram gününe bırakanlar da pazarlıkla son fiyatı düşürmek için yoğun çaba harcadı. Bayram öncesi 2 bin lira olan küçükbaşta fiyatlar 1400'e düştü, bayram öncesi 35 bine satılan büyükbaşta da 28 bin liralar görüldü. Hayvanlarının hepsini satan Kerem Yılmaz "Satışı bitirdik ama koyacak yer bulamadıkları için bende bıraktılar. Şimdi herkes gelip kurbanlığını aldı. Bu bayram iyi geçti" dedi.