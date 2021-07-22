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Giriş Tarihi: 22.7.2021

Kurbanlıklar için son pazarlık

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kurbanlıklar için son pazarlık
Bayramın ikinci günü kurban pazarlarında elde kalan son hayvanlarını da satmak isteyenler ortalama yüzde 10 indirime gitti. Kurbanlık alımını bayram gününe bırakanlar da pazarlıkla son fiyatı düşürmek için yoğun çaba harcadı. Bayram öncesi 2 bin lira olan küçükbaşta fiyatlar 1400'e düştü, bayram öncesi 35 bine satılan büyükbaşta da 28 bin liralar görüldü. Hayvanlarının hepsini satan Kerem Yılmaz "Satışı bitirdik ama koyacak yer bulamadıkları için bende bıraktılar. Şimdi herkes gelip kurbanlığını aldı. Bu bayram iyi geçti" dedi.
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Kurbanlıklar için son pazarlık
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