Leylek kurtarma operasyonu

Adana
'da ağaçtaki ipe ayağı takılıp mahsur kalan leyleği itfaiye ekibi kurtarıp su verdikten sonra doğaya bıraktı. Sarıçam'a bağlı Sofudede mahallesinde çamlık alanda hayvanlarını otlatan bir kişi, çam ağacından leylek sesi geldiğini duydu. Bir leyleğin ayağına takılan ipten dolayı çam ağacına takılı kaldığını gören vatandaş, belediyeye haber verdi. Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri, ağaca çıkarak leyleği kurtarma çalışması başlattı. Ağaçtan indirilen leyleğin ayağına dolaşan ip yerde yapılan müdahalenin ardından tamamen çıkartıldı. Günlerdir aç ve susuz kalan leyleğe ekipler elleriyle su içirdi. Leylek daha sonra doğaya bırakıldı.