Bugün marketler açık mı, A101 - BİM - ŞOK - Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık? İşte Kurban Bayramı market çalışma saatleri!

BAYRAMDA BİM, ŞOK, MİGROS, A101 MARKETLER AÇIK MI?

İslam alemi bayram coşkusunu yaşarken market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. En yakın zincir marketten alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bayramda marketlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Bayramda zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.

BİM BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?

BİM market Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmet verecekler.

A101 BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?

A101 market Kurban Bayramı'nın birinci kapalı olacak ancak bölgesel değişiklikler söz konusu olabilir. A101 bayramın ikinci günü ise saat 11:00'dan sonra hizmet vermeye başlayacak.

ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?

ŞOK marketler Kurban Bayramı boyunca açık olacak ve hizmet verecekler.