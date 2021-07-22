Marmara Denizi'nde bir sahile daha yasak getirildi

Olumsuz hava şartları ve ters akıntı nedeniyle boğulma olaylarının yaşanmaması için Marmara Denizinin başta Şile olmak üzere bazı sahillerinde denize girmek yasaklandı. Yasaklara birde Bursa sahilleri eklendi.

Mudanya, Eşkel, Eğerce ve Mesudiye'yi kapsayan sahil şeridinde denize girmek 1 gün süre ile yasaklandı. Mudanya Kaymakamlığının yaptığı açıklamaya göre, "Mudanya Kaymakamlığı tarafından Eşkel, Eğerce ve Mesudiye sahillerinde olumsuz deniz şartları ve denizdeki kuvvetli rüzgar durumundan dolayı can kayıpları ve boğulmaları önlemek amacıyla 23 Temmuz 2021 günü yüzmek yasaklanmıştır" denildi. Yasağın diğer günlerde devam edip etmeyeceğinin hava tahminlerine bağlı olacağı bildirildi.