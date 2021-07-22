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Giriş Tarihi: 22.7.2021 12:10

Nöbetçi eczane sorgulama 22 Temmuz 2021! En yakın nöbetçi eczane nerede, hangisi?

Nöbetçi eczane sorgulama 22 Temmuz 2021! En yakın nöbetçi eczane nerede, hangisi?

Resmi tatillerde yalnızca nöbetçi eczane sistemi ile hizmet veren eczaneler medikal ve ilaç ihtiyacı olan vatandaşların gündemine geldi. Kurban Bayramı resmi tatilinde bu kapsamda binlerce kişi “En yakın nöbetçi eczane hangisi ve nerede?” şeklinde sorulara yanıt arıyor. Kişiler ikametlerine en yakın işletmeleri araştırırken haberimizde yer alan linkten sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte 22 Temmuz 2021 nöbetçi eczaneler listesi ve tüm detaylar…

Kurban Bayramı'nın üçüncü günü dolayısıyla bilindiği üzere eczaneler hizmet vermeyecek. Ancak vatandaşlar çeşitli medikal ve ilaç ihtiyacını gidermek amacıyla nöbetçi eczaneler sorgulamaları başladı. Resmi tatillerde ve Pazar günleri bu işyerleri sırasıyla hizmet veriyor. Bu kapsamda vatandaşlar "En yakın nöbetçi eczane hangisi ve nerede?" şeklinde sorulara yanıt aramaya başladı. İşte nöbetçi eczaneler ve tüm detaylar…

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RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

Eczaneler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. Arefe günü eczaneler yarım gün olarak açıktır.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Nöbetçi eczane sorgulama 22 Temmuz 2021! En yakın nöbetçi eczane nerede, hangisi?
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