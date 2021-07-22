Ölümcül hata: Yaktığı sigara sonu oldu

Kocaeli
'nde 3 hafta önce sigara içmek istediği sırada bağlı olduğu oksijen tüpü alev alınca feci şekilde yanan Aytekin Tekinalp (56), 20 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Olay, İzmit
ilçesindeki bir bakımevinde meydana geldi. Rahatsızlığı nedeniyle kendisine oksijen verilen Aytekin Tekinalp, odada kimsenin bulunmadığı sırada sigara içmek için yüzündeki maskeyi çıkardı. Ancak çalışır durumda olan oksijen tüpü, Tekinalp'in çakmağı ateşlemesiyle birlikte alev aldı. Olayı fark eden görevliler yangının büyümesini önlerken yüzü ile vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Tekinalp, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tekinalp, doktorların 20 gündür devam eden tüm çabalarına rağmen dün hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cenazesi Köseköy İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.