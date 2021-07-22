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Giriş Tarihi: 22.7.2021 14:22

PKK’nın yaktığı Kurşunlu Camii artık ışıl ışıl...

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
PKK’nın yaktığı Kurşunlu Camii artık ışıl ışıl...

Diyarbakır Sur ilçesinde terör örgütü PKK’nın yaktığı tarihi ve kentin sembollerinden tarihi Kurşunlu (Fatih Paşa) Camisi özel sistemle ışıklandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da son ziyaretinde Cuma namazı kıldığı Osmanlı eseri 550 yıllık tarihi cami, adeta küllerinden yeniden doğarak ışıl ışıl oldu.

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır'ın inanç turizmi açısından önemli yere sahip olan tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Tarihi Sur ilçesinde yer alan ve kentteki ilk Osmanlı eseri olan Kurşunlu Camisi meydanını daha estetik hale getirmek için çevre düzenleme çalışmaları kapsamındaki meydandaki camilerde ışıklandırma çalışması yapıldı. Meydan düzenleme kapsamında Nasuh Paşa Cami de ışıklandırıldı.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, bu kapsamda Kurşunlu Cami ile Nasuh Paşa Camisinin mimari inceliklerinin gece de görünebilmesi için özel sistemle ışıklandırdı.

Beyaz soğuk ve kırmızı sıcak renklerde aydınlatma elemanlarının kullanıldığı çalışmada, tarihi camilerdeki taş işçiliği görünür hale getirildi.

Ekipler, tarihi yapılarda büyük hassasiyetle yürüttükleri çalışmayı kısa sürede tamamladı. Işıklandırma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, tarihi Kurşunlu ve Nasuh Paşa Camileri gece Sur ilçesinin silüetine farklı bir renk katarak estetik bir görünüme kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ı ziyareti sırasında bakanlarla birlikte Cuma namazı kılmış ve camide incelemelerde bulunmuştu.

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PKK’nın yaktığı Kurşunlu Camii artık ışıl ışıl...
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