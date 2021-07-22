Profesör Ahmet Ercan İzmir depremi sonrası ilçe ilçe, bölge bölge uyardı: Yeniden bir deprem üretecek

'HIZLI BİR ŞEKİLDE YER VE YAPI ANALİZİ YAPILMALIDIR'

Bu bölgede bulunan yapıların hızlı bir şekilde taranması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ercan yer ve yapının çalkalanma analizi yapılması gerektiğini belirterek, "Aydın için Aydın Büyükşehir Belediyesi ile bir proje başlatıyoruz. Umarım İzmir için de böyle bir çalışma başlar. İzmir'de daha çok bireysel istekler üzerine çalışmalar yapılıyor. En hızlı tarama, yer ve yapının çalkalanma analizidir. Birçok yapı için gerçekleştirdik. Bostanlı ve Karşıyaka'daki deprem güçlerini yerin 3-4 kat büyüterek üst yapıya yansıttığını gördük. Yapılar genellikle çalkantı içine giriyor. Daha önce sağlam raporu almış olsa bile, birçok kişiyi uyararak, yapıların kentsel dönüşüme sokulmasını ya da daha sağlam yapılara geçilmesini öneriyoruz" diye konuştu.