Safari kazasında ölen kişinin kimliği belli oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin olduğu safari cipinin şarampole yuvarlanması sonucunda Suriye uyruklu İyhem El Ali yaşamını kaybederken, 9 kişi yaralanmıştı.
M.M.D (25) kullandığı cip, safari turu sırasında Akçatı Mahallesi'nde virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.
Yaklaşık 7 metre yükseklikten yuvarlanan araçta Suriye uyruklu 23 yaşındaki İyhem El Ali olay yerinde yaşamını kaybederken araç sürücüsüyle birlikte, 11 kişi yaralanmıştı.
Yaralılar 112 Sağlık ekiplerince ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılmıştı.