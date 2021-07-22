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Giriş Tarihi: 22.7.2021 13:31

Safari kazasında ölen kişinin kimliği belli oldu

MEHMET AL MEHMET AL
Safari kazasında ölen kişinin kimliği belli oldu

Alanya'da safari turu sırasında şarampole yuvarlanan araçtaki 1 kişi öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı kazada ölen 23 yaşındaki Suriye uyruklu İyhem El Ali olduğu tespit edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin olduğu safari cipinin şarampole yuvarlanması sonucunda Suriye uyruklu İyhem El Ali yaşamını kaybederken, 9 kişi yaralanmıştı.

M.M.D (25) kullandığı cip, safari turu sırasında Akçatı Mahallesi'nde virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

Yaklaşık 7 metre yükseklikten yuvarlanan araçta Suriye uyruklu 23 yaşındaki İyhem El Ali olay yerinde yaşamını kaybederken araç sürücüsüyle birlikte, 11 kişi yaralanmıştı.

Yaralılar 112 Sağlık ekiplerince ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılmıştı.

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Safari kazasında ölen kişinin kimliği belli oldu
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