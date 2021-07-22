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Giriş Tarihi: 22.7.2021 12:58

Şanlıurfa da silahı temizleyen kadın kendini yaraladı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa da silahı temizleyen kadın kendini yaraladı

Şanlıurfa'nın Bozova İlçesinde evde bulunan silahı temizlemek isteyen kadın kazara silahın ateşlenmesi sonucu yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova İlçesine bağlı Sığırcık Mahallesinde evinde silahını temizlemek isteyen kadın kazara kendini vurdu. Saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan kadının yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bozova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan kadın, Bozova Devlet Hastanesinde yapılan tedavinin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Şanlıurfa da silahı temizleyen kadın kendini yaraladı
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