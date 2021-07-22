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Giriş Tarihi: 22.7.2021 13:32

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza Haliliye İlçesine bağlı Sırrın Mahallesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Sırrın Kavşağında otomobilin, başka bir otomobile yandan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Yaşanan kaza sonrası çarpmanın etkisi ile savrulan otomobillerde bulunan ve aralarında kadın ile çocuklarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımı yaralılar araç içerisinden çıkarılırken, durum ise sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ekibi sevk edilirken, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen kazanın ardından yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılması sonrası yol tekrardan eski haline döndü.

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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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