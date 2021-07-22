Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kaza Şanlıurfa-Akçakale Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde ilerlemekte olan otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil 100 metre sürüklendikten sonra yol kenarında bulunan şarampole uçarken motosiklet ise çarpmanın etkisi ile hurdaya döndü.

Kaza sonrası otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.

Motosiklet sürücüsü ise otomobil ile çarpışma sonucu motosikletin devrilmesi sonrası ağır yaralandı.Meydana gelen kaza sonrası bölgeye gelen vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılan yaralılar arasında bulunan motosiklet sürücüsün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yol üzerine güvenlik önlemi alan polis ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.