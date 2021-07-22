Sevgilisinin bıçakladığı adam, 19 gün sonra hayatını kaybetti

Kütahya'nın Cumhuriyet Mahallesindeki bir apartmanda 28 yaşındaki Güzelllik ve Cilt Bakım Uzmanı Tuğba Bahar Türkel, 38 yaşındaki sevgilisi Halil Bayram'ı, aralarında çıkan tartışma sonucu göğsünden bıçaklayıp kaçtı. KSBÜ Evliyaçelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde 19 gün yaşam mücadelesi veren Halil Bayram doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamın kaybetti.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Olay, 19 gün önce; Tuğba Bahar Türkel'in oturduğu Cumhuriyet Mahallesi, Kütahya Sanayi Sitesinde esnaflık yapan 38 yaşındaki Halil Bayram, güzellik ve cilt bakım uzmanı olarak çalışan 28 yaşındaki Tuğba Bahar Türkel'le evlenme planları yapıyordu. Ancak aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu arkadaşlıklarını noktaladılar.

Halil Bayram; aralarındaki tatsızlığı sonlandırmak istedi. Bu amaçla Eski sevgilisi Tuğba Bahar Türkel'in Cumhuriyet Mahallesinde oturduğu apartmana gitti. Aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada; Türkel, Bayram'ı göğsünden 3 bıçak darbesiyle yaralayarak kaçtı. Yaralı halde evin önüne çıkan Bayram, yere yığıldı. Durumu fark eden bir çevre sakini, Halil Bayram'ı aracıyla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Olayın ardından kaçan Türkel ise, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye çıkarıldı. Suçunu itiraf eden zanlı Türkel, tutuklanarak E-Tipi Cezaevine gönderildi.

Tuğba Bahar Türkel'in ifadesinde; "Öldürmek istemedim. Kendimi savundum." dediği öğrenildi. Türkel'in ifadesinde; "Halil ile güzel ve mutlu günlerimiz oldu. Evlenme planları yapıyorduk. Kütahya Sanayi Sitesinde esnaflık yapıyordu. Sonra işleri bozuldu. Ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu arada oldukça da borçlandı. Ayrılmak zorunda kaldık. Evime geldi, barışmak ve uzlaşmak istediğini söyledi. Ben itiraz ederek, "Bu iş yürümez, devam edemeyiz" deyince sinirlendi. Düştüğü durumu bir türlü kabul edemiyordu. Psikolojik dengesi bozulmuştu, aniden bana saldırdı. Beni darp etmeye başladı. Üzerinde bıçak olduğunu biliyordum. Ayrıca alkol aldığı her halinden belli oluyordu. Çok üzgünüm asla öldürme gibi bir kastım ve niyetim yoktu. Bıçağı korkutma amacıyla rastgele salladım." dediği öğrenildi.