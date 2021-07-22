ŞEVKET SABANCI KİMDİR?

Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olan Şevket Sabancı, 1936 yılında Kayseri'de doğdu. Kardeşleri Hacı Sabancı, İhsan Sabancı, Sakıp Sabancı, Erol Sabancı ve Özdemir Sabancı 'dır.Şevket Sabancı, yüksek öğrenimini İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisi olarak tamamlamıştır.

Tekstil şirketlerinde çeşitli üst düzey görevler aldıktan sonra, 1980 yılından itibaren Sabancı Topluluğu'nu yurtdışında temsil eden Şevket Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.1961 yılında Hayırlı Zerrin Sapmaz ile evlenen Şevket Sabancı'nın Sadıka, Emine ve Ali adlı üç çocuğu olmuştur.