Seyhan Baraj Gölü’nde yüzlerce civciv ölüme terk edildi

Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde Recep Yılmaz, dün akşam saatlerinde geldiği Seyhan Baraj Gölü çevresine terk edilen yüzlerce civcivi görünce Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Civcivlerle ilgili öğle saatlerine kadar herhangi bir çalışma yapılmadı. Tekrar göl çevresine gelen Yılmaz, civcivlerin bazılarının telef olduğunu gördü. Yem ve su ile hayvanları besleyen Yılmaz, durumu tekrar yetkililere bildirdi.



AK PARTİ'Lİ ÇELİK TEPKİ GÖSTERDİ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, açıklamasında, "Bu civcivleri, bu küçük canları ölüme terk edenler insanlıktan nasibini almamış. Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik. Yetkili arkadaşlarımız küçük canları kurtarmak için çalışıyor" dedi.



CİVCİVLER TOPLANMAYA BAŞLANDI



Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, civcivleri toplamak için harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, ilk olarak ölü civcivleri topladı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.