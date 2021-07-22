Seyir halinde yanan otobüste 32 yolcu son anda kurtuldu!

Adana Pozantı-Mersin otobanı üzerinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü bir anda alev aldı. Motor bölümünden çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı.

32 KİŞİ ARAÇTAN İNDİRİLDİ

Otobüs şöförü yangını fark etmesi neticesinde, otobüsü yol kenarına çekerek, içinde bulunan 32 yolcunun araçtan inmesini sağladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bir anda çıkan yangında, otobüs kısa sürede küle dönerken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.