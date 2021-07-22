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Giriş Tarihi: 22.7.2021 21:04

Seyir halinde yanan otobüste 32 yolcu son anda kurtuldu!

BEKİR COŞKUN
Seyir halinde yanan otobüste 32 yolcu son anda kurtuldu!

Adana-Mersin-Pozantı otobanı üzerinde bir yolcu otobüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Küle dönen otobüste 32 yolcu hayatını zor kurtardı.

Adana Pozantı-Mersin otobanı üzerinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü bir anda alev aldı. Motor bölümünden çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı.

32 KİŞİ ARAÇTAN İNDİRİLDİ

Otobüs şöförü yangını fark etmesi neticesinde, otobüsü yol kenarına çekerek, içinde bulunan 32 yolcunun araçtan inmesini sağladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bir anda çıkan yangında, otobüs kısa sürede küle dönerken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Seyir halinde yanan otobüste 32 yolcu son anda kurtuldu!
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