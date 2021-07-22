Şırnak'ta 300 yıllık kurban geleneği sürdürülüyor

Şırnak'ın merkezine bağlı Geçitboyu köy muhtarı Şemsettin Zeyrek, köylerinde bayramda 7 büyükbaş ile 30 küçükbaş hayvanın kurban olarak kesildiğini söyledi.

Köyde et almayan ev kalmadığını vurgulayan Zeyrek, "Köydeki herkes bu meydanda kurbanını kesip ardından her eve dağıtılıyor. 250 evin her birine yaklaşık 3 kilogram et düşüyor. Kurban kesen de kesmeyen de eşit şekilde pay alıyor. Bu uygulama dedelerimizden bize miras kaldı. İnşallah biz de bundan sonraki nesillere aktarırız." dedi.

Köylülerden Ömer Çoban ise; "Atalarımızın bu güzel adetini uygulamak için ben de kurbanımı köye getirerek destek sağladım. Burada etler köylülere eşit bir şekilde dağıtılıyor. Gençler olarak bu uygulamadan çok mutluyuz." ifadesini kullandı.