Sivrisinek kâbusu artarak sürüyor

Sivrisinekler İstanbulluların kâbusu olmaya devam ediyor. Sarıyer Avcılar
ve Bahçelievler
'de ilk olarak görülmeye başlanan sivrisinekler, neredeyse kentin tamamına yayılarak Eyüpsultan
, Kartal
, Ataşehir
ve Üsküdar
'da hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Isırdığı bölgelerde kızarıklık ve şişkinlik yapan sivrisineklerden şikâyet eden vatandaşlar, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin yeterli ilaçlama yapmadığını belirterek tepkilerini dile getirdi. Bahçelievler'de oturan Burak Arı, yaklaşık 1 aydır sivrisinek şikâyetlerinin olduğunu söyledi. Sivrisineklerin ısırdığı yerlerin şiştiğini belirten Arı, sıcağın etkisi ve sivrisineklerden dolayı sabaha kadar uyuyamadığını ifade etti. Arı, çocuğunun vücudunda sinek ısırıkları nedeniyle morarmalar yaşandığını anlattı.
Avcılar'da ikamet eden Emrah Karakartal da sivrisinek sorununun bu sene çıkmaya başladığını, daha önce böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Sivrisineğin, birkaç hafta önce çocuğunun gözünün üstünü ısırdığını belirten Karakartal, bu nedenle gözünün şiştiğini kaydetti. Sineklerin Yeşilkent Mahallesi'nde dereden gelebileceğini kaydeden Karakartal, "Sivrisinekler zehirli herhalde, ısırdığı zaman iz bırakıyor, şişme, alerji tarzı şeyler oluşturuyor. Ben kendi çocuğumda gördüm" dedi.
Üsküdar'da ikamet eden Şule Kandemir, "Önceki senelerde de vardı ancak bu sene daha fazla ve daha farklı. Onlarca sinek ısırığı var ayağımda" diye konuştu.