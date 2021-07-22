Son dakika: Doğu Karadeniz'i sel vurdu! Dereler taştı, yollar kapandı





'DERE GÜZERGAHINDAKİ YAPILARI NETLEŞTİRDİK'



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, DHA'ya, 'İklim Değişikliği Eylem Planı' ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. Plan kapsamında bölgede tespitlerin sürdüğünü kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi:



"İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamındaki tespitlerimiz çerçevesinde Rize'de dere güzergahı üzerindeki 665 yapı tespit ettik. Bir de heyelan riski taşıyanlar var. Dere güzergahında kalan yapıları netleştirdik. Heyelan riski taşıyanlarla ilgili tespitler sürüyor. Bu konuyla ilgili vatandaşlarımıza bayramdan sonra tebligatlarımızı yapacağız. Taşınma ve kira yardımı vereceğiz. TOKİ Başkanlığımız eliyle ilk etapta 550 konut yapım sürecini de başlattık. Bu konutları dere güzergahındaki riskli yapı sahipleri için yapıyoruz. Diğer taraftan heyelanla ilgili AFAD'ımız burada valiliğimizle koordineli bir çalışma yapacaklar. Heyelan riski altında olan yapılar da var ise bunların da çalışmasını ayrı olarak yürüteceğiz. Bu çalışmalarımızı ve tespitlerimizi İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında yapıyoruz. Hem DSİ hem AFAD birlikte bu çalışmayı yürüteceğiz. En geç bir yıl içerisinde de konutlarımızın teslimini yapıyor olacağız. Amacımız Rize'de selden zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını en hızlı şekilde sarmak."