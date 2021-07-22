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Giriş Tarihi: 22.7.2021 22:54 Son Güncelleme: 22.7.2021 23:10

Son dakika haberi: Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Afgan uyruklu şüpheli tutuklandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Son dakika haberi: Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Afgan uyruklu şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge ANlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Metin-Necla Büyükşen cinayetleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konya’da 3 yıl önce işlenen cinayet ile ilgili 4 gün önce Ankara’da gözaltına alınan Afganistan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberleri: Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Metin-Necla Büyükşen çifti cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; cinayet ile ilgili 4 gün önce gözaltına alınan Afganistan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek tutuklandı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan Afgan uyruklu şüpheli H.A, Konya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Konya Adliyesine sevk edilmişti.

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Abdullah Başdemir'in hayvanlarına bakan çoban olduğu öğrenilen şüpheli H.A, adliye girişinde gazetecilerin cinayete ilişkin sorusuna, "Yanlış abi, yanlış. Allah göstermesin abi, Allah korusun." yanıtını vermişti.

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Son dakika haberi: Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Afgan uyruklu şüpheli tutuklandı
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