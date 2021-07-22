Son dakika haberi: Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Afgan uyruklu şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Metin-Necla Büyükşen çifti cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; cinayet ile ilgili 4 gün önce gözaltına alınan Afganistan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek tutuklandı.