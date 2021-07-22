Son dakika haberi: Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Afgan uyruklu şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Metin-Necla Büyükşen çifti cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; cinayet ile ilgili 4 gün önce gözaltına alınan Afganistan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek tutuklandı.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan Afgan uyruklu şüpheli H.A, Konya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Konya Adliyesine sevk edilmişti.
Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Abdullah Başdemir'in hayvanlarına bakan çoban olduğu öğrenilen şüpheli H.A, adliye girişinde gazetecilerin cinayete ilişkin sorusuna, "Yanlış abi, yanlış. Allah göstermesin abi, Allah korusun." yanıtını vermişti.Son dakika: Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı: Osman Büyükşen'den şok Twitter mesajı: Uyarımı yapayım ki tarafınızı doğru seçin