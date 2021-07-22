Son dakika: Rize ve Artvin'i sel vurdu! Bakan Soylu'dan bölgede son durumu açıkladı

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN BÖLGEDE FLAŞ AÇIKLAMALAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin Arhavi'de son durumu inceledi, açıklamalarda bulundu. Soylu, "İnşallah buradayız, burası normale dönene kadar da buradayız. Kurumlarımıza teşekkür ederim, çok hızlı hareket ettiler. Can kaybımız yok, çok şükür. Baraj patladı iddiası doğru değildir. Gerisini telafi ederiz. Yarın saat 24.00'e kadar kuvvetli yağış uyarısı sürüyor. Gerekli tahliyeleri sürdürüyoruz. İnşallah olmaz ki, çalışmalarımıza fırsat sağlayacak bir zaman dilimi oluşur düşüncesindeyiz. Rize'deki birçok ekibimizi de çektik. Sadece arama kurtarma ve birtakım tahkimatımız devam ediyor." dedi.
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Artvin'de sel bölgesinde vatandaşlara flaş uyarı!
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA!
Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Rize ili için 21 Temmuz saat 24:00'dan 23 temmuz Cuma akşamı saat 18:00'a kadar yaklaşık 36 saatlik metrekareye 100 kg civarında çok kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştır.Vatandaşlarımızın muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. Vali Kemal Çeber, "Mahsur kalan 9 kişiyi kurtardık. 2 köy boşaltıldı, 5 yol kapandı. 4 saat daha yoğun yağış bekliyoruz." dedi.
SON DAKİKA: Artvin'de sel felaketi! Sel felaketi bölgesinden canlı yayınla ilk görüntüler...
GRUP YOLUNUN GEÇTİĞİ KÖPRÜ ULAŞIMA KAPANDI
Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi. Bu arada Rize'de sağanağın etkili olduğu Ardeşen'de de Kaymakamlıktan yapılan duyuruda, ilçede yer alan ve birçok köy grup yolunun başlangıcı olan Seslikaya Köprüsü'nün ulaşıma kapandığı, vatandaşların zorunlu olmadıkça güzergahta bulunmamaları gerektiği belirtildi.
Fındıklı'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından dereler taştı, yollar kapandı, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü.
SON DAKİKA: Rize'deki sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.
Sağanağın sürdüğü kentte, bazı köy yolları da ulaşıma kapandı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.
ULAŞIM TRAFİĞE KAPANDI
İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.
ARTVİN'İ DE ETKİLEDİ! BAKAN SOYLU BÖLGEDE
Yağış Artvin'in Arhavi ilçesinde de etkili oluyor. İlçede bazı dereler taştı, köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde derenin taşması sonucu sel meydana gelen bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, sağanak dolayısıyla derenin taşması sonucu su biriken ilçe merkezine gelerek yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.
Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Soylu, bir iş makinesine binerek su biriken sokak ve caddelerdeki durumu, ekiplerin çalışmalarını inceledi. Ekipler, ilçe merkezinde biriken suyun tahliye edilmesi için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Giriş ve zemin katların su dolması sonucu ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşların bulundukları yerden bot yardımıyla tahliye işlemleri de devam ediyor.
Öte yandan, su basan ev ve iş yerlerindeki eşyalar sokaklara sürüklenirken onlarca araç ise su altında kaldı. Türk Kızılay ekipleri de bölgede vatandaşlara su ve çeşitli gıda maddeleri dağıtıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış ilçe merkezinde etkisini sürdürüyor.
KURTARMA ÇALIŞMASI KAMERALARA YANSIDI!
Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Sağanağın sürdüğü kentte bazı köy yolları da ulaşıma kapandı. Mahsur kalanları kurtarma anları kameralara böyle yansıdı. Rize Valiliği 2 köyün boşaltıldığı 9 kişinin kurtarıldığı bilgisini verdi.
Rize'deki selde yaşanan can pazarı kamerada | Video
BAKANLIK DEVREDE
Karadeniz'de şiddetli yağışların yol açtığı can ve mal kayıplarına neden olan sel ve heyelanlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan 'İklim Değişikliği Eylem Planı' için harekete geçildi. Son sel afetinde 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu Rize'de plan kapsamında sel riski taşıyan 'acil ve öncelikli boşaltılması' gereken 665 yapı tespit edildi. Bayramdan sonra yapılacak tebligatların ardından tahliye edilecek yapılar yıkılacak, sahipleri kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilecek yeni konutlara taşınacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, "Dere güzergahında kalan yapıları netleştirdik. Vatandaşlarımıza bayramdan sonra tebligatlarımızı yapacağız" dedi.
Karadeniz'de 2 yıl önce 40 yıldır haziran ayı ortalaması 19 derece civarında olan deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye yükseldiği tespit edildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığı ile ısınan suyun yükselerek atmosferin dengesini bozduğu, oluşan lokal şiddetli yağışlarla birlikte can ve mal kayıplarına neden olan sel ve heyelanlara yol açtığı belirlendi. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu ve Samsun illerini kapsayan 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı' hazırladı.
BÖLGEDE 1950 RİSKLİ YAPI VAR
Eylem planı kapsamında bölgede yaklaşık 19 bin akar dere, 131 bin kuru dere ile 1430 kilometre yol üzerinde inceleme yapıldı. İncelemede ilk etapta, dere yatağında bulunan ve iklim değişikliği nedeniyle risk altında olan 1950 binanın acil olarak taşınması gerektiği tespit edildi. Bu binalarda yaşayan 2 bin aile, kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilecek yeni konutlara taşınacak.
RİZE'DE 665 YAPI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Sel ve heyelan tehlikesini en fazla yaşayan Rize'de ise eylem planı kapsamında 40 ayrı dere yatağında sel riski altında 'acil ve öncelikli boşaltılması' gereken 665 bina tespit edildi. Bayram sonrası tebligatların ardından tahliye edilerek yıkılacak yapıların sahipleri kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilecek yeni konutlara taşınacak. Kentte eylem planı kapsamında ise heyelan riski taşıyan yapıların da ayrıca tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Valilik ve AFAD koordinesinde tespit edilecek yapılar da tahliye edilerek, taşınacak.
'DERE GÜZERGAHINDAKİ YAPILARI NETLEŞTİRDİK'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, DHA'ya, 'İklim Değişikliği Eylem Planı' ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. Plan kapsamında bölgede tespitlerin sürdüğünü kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi:
"İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamındaki tespitlerimiz çerçevesinde Rize'de dere güzergahı üzerindeki 665 yapı tespit ettik. Bir de heyelan riski taşıyanlar var. Dere güzergahında kalan yapıları netleştirdik. Heyelan riski taşıyanlarla ilgili tespitler sürüyor. Bu konuyla ilgili vatandaşlarımıza bayramdan sonra tebligatlarımızı yapacağız. Taşınma ve kira yardımı vereceğiz. TOKİ Başkanlığımız eliyle ilk etapta 550 konut yapım sürecini de başlattık. Bu konutları dere güzergahındaki riskli yapı sahipleri için yapıyoruz. Diğer taraftan heyelanla ilgili AFAD'ımız burada valiliğimizle koordineli bir çalışma yapacaklar. Heyelan riski altında olan yapılar da var ise bunların da çalışmasını ayrı olarak yürüteceğiz. Bu çalışmalarımızı ve tespitlerimizi İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında yapıyoruz. Hem DSİ hem AFAD birlikte bu çalışmayı yürüteceğiz. En geç bir yıl içerisinde de konutlarımızın teslimini yapıyor olacağız. Amacımız Rize'de selden zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını en hızlı şekilde sarmak."
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI
* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı'nı ile mekansal strateji planı ve bütün ölçeklerdeki mekansal planlar, iklim değişikliği parametreleri dikkate alınarak hazırlanacak.
* Bölgeye ait mekansal strateji planları çerçevesinde alt ölçekli planlar revize edilecek. Plan ile öncelikli olarak dere yataklarında yer alan binalar tespit edilecek ve uygun alanlar için kamulaştırma ile taşıma süreci planlanacak.
* Yüksek heyelan riski bulunan bölgelerde yer alan binalar, uygun alanlara taşınacak ve bu bölgelerde inşa faaliyetlerine izin verilmeyecek.
* Ekonomik ömrünü tamamlamış veya yetersiz kesit genişliğine sahip köprüler, önceliklendirme yapılarak kaldırılacak.
* Karadeniz Sahil Yolu'nda, yağış sularının denize ulaşmasına engel olan bölümlerinde menfezlerin kapasitesi artırılacak.
* Köy yolları gözden geçirilerek, bu yolların tahrip olmasının en büyük nedeni olan köprü, viyadük gibi yapıların onarımları yapılacak.
* Hastane, okul, sağlık ocağı, kaymakamlık gibi kamu binaları riskli bölgelerden kaldırılacak. Doğal afet riski taşıyan alanlarda can ve mal güvenliği açısından erken uyarı sistemleri kurulacak.