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Giriş Tarihi: 22.7.2021 09:54 Son Güncelleme: 22.7.2021 10:27

Son dakika: Rize yine sele teslim! Dereler taştı, yollar kapandı

AA
Son dakika: Rize yine sele teslim! Dereler taştı, yollar kapandı

Son dakika bilgisine göre Rize genelinde devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz günlerde sel felaketiyle karşı karşıya kalan kentte yine bir sel tehlikesi var. Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı'da dereler taştı. Yollar kapandı. İşte Rize'den gelen son görüntüler ve haberin detayları...

Son dakika... Rize'den yine sel ve taşkın haberleri geliyor. Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu.

Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi.

Fındıklı'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından dereler taştı, yollar kapandı, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü.

SON DAKİKA: Rize'deki sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Sağanağın sürdüğü kentte, bazı köy yolları da ulaşıma kapandı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.

İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.

ARTVİN'İ DE ETKİLEDİ!

Yağış Artvin'in Arhavi ilçesinde de etkili oluyor. İlçede bazı dereler taştı, köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı.

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Son dakika: Rize yine sele teslim! Dereler taştı, yollar kapandı
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