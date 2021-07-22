Son dakika: Rize yine sele teslim! Dereler taştı, yollar kapandı

Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi.
Fındıklı'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından dereler taştı, yollar kapandı, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü.
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Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.
Sağanağın sürdüğü kentte, bazı köy yolları da ulaşıma kapandı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.