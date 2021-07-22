Son dakika: Şile'de facia: Kayıp 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşıldı

Kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşılırken, Suriyeli olduğu öğrenilen kişi hastanenin morguna kaldırıldı. Diğer 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.