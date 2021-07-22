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Giriş Tarihi: 22.7.2021 11:35 Son Güncelleme: 22.7.2021 11:46

Son dakika: Şile'de facia: Kayıp 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşıldı

DHA
Son dakika: Şile'de facia: Kayıp 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşıldı

Son dakika: İstanbul Şile'de acı bir olay yaşandı. Dalgalara kapılan üç kişiden birinin cesedine ulaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika:İstanbul Şile Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cankurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı.

Kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşılırken, Suriyeli olduğu öğrenilen kişi hastanenin morguna kaldırıldı. Diğer 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.

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Son dakika: Şile'de facia: Kayıp 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşıldı
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