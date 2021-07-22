Süper Loto sonuç sorgulama son dakika: Milli Piyango Online ile 22 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte MPİ bilet sorgulama ekranı!

4 milyon TL'nin üzerindeki büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen pek çok vatandaş Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ile kazandıran numaraları takip ediyor. Milli Piyango Online ile 22 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklanırken, 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. İşte MPİ bilet sorgulama ekranı ve bugünkü çekilişte kazandıran numaralar.
22 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI
Milli Piyango Online ile 22 Temmuz Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;
Milli Piyango İdaresi (MPİ) 22 Temmuz Süper Loto sonuçları: 41 - 11 - 53 - 49 - 36 - 52
Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;
SÜPER LOTO KURALLARI NELER?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.