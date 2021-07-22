Süper Loto sonuç sorgulama son dakika: Milli Piyango Online ile 22 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte MPİ bilet sorgulama ekranı!

4 milyon TL'nin üzerindeki büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen pek çok vatandaş Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ile kazandıran numaraları takip ediyor. Milli Piyango Online ile 22 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklanırken, 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. İşte MPİ bilet sorgulama ekranı ve bugünkü çekilişte kazandıran numaralar.

22 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango Online ile 22 Temmuz Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 22 Temmuz Süper Loto sonuçları: 41 - 11 - 53 - 49 - 36 - 52