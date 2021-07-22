Tacizden 10 yıl hapis yedi, uslanmadı... O doktora yeniden taciz davası

İstanbul'da bir hastanenin genel cerrahi bölümünde muayene ettiği hastasına cinsel tacizde bulunan doktor yeniden bir skandala imza attı.

27 yaşındaki E.E. isimli kadın geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki bir hastaneye muayene olmak için gitti. Hastanenin genel cerrah doktoru Adnan A.'nın yanına giren genç kadın, karın altı bölgesinde rahatsızlığı olan kadın, muayene edildiği sırada iddiaya göre doktor kadını eldivensiz muayene etti.

AYNI DOKTOR FARKLI HASTA TACİZİ

Genç kadının cinsel bölgesine dokunan ve alttan muayene eden 54 yaşındaki doktor, yine iddiaya göre, kadının cinsel bölgesine elle tacize başladı. Ne olduğunu anlayamayan kadın muayeneyi yarıda bırakıp hastaneden ayrıldı. Aradan geçen birkaç gün sonra 28 yaşındaki M.Ç., isimli kadın yine aynı doktora muayeneye geldi. Aynı şekilde kasık bölgesinde rahatsızlığı olan kadın, üstünü çıkardığında doktor iç çamaşırını da çıkarmasını istedi. Doktorun kontrol amaçlı böyle davrandığını düşünen kadın, anlamsız el hareketleri sonrası muayeneden ayrıldı.

YENİDEN YARGILANACAK

İki kadın da doktor tarafından yaşadıkları tacizi savcılığa ihbar etti. Savcılıkça başlatılan soruşturmada ifadesi alınan doktor Adnan A., suçlamaları reddetti. Savcılık, aynı suçtan başka bir mahkemede yargılanan ve taciz mağduru kadının benzer ifadelerinden dolayı aynı doktor hakkında bir dava daha açtı. Kadınların tanımadıkları doktor hakkında iftira atmalarını gerektirecek bir husumet olmadığı gibi, doktorun benzer suçtan yargılanmasını da delil olarak sundu.

Cinsel saldırı suçundan yargılanan doktorun 24 yıla kadar hapsi isteniyor. Geçtiğimiz günlerde genel cerrahi bölümünde muayene ettiği hastası Ç.A'ya cinsel tacizde bulunan doktor Adnan A.'ya 4 yıl süren yargılamanın ardından 10 yıl hapis cezası verilmişti.